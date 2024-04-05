Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часовому Яру

Політика



У НАТО обговорюється варіант відмови України від окупованих територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу, – повідомляє італійське видання La Repubblica. У публікації йдеться, що зараз такий сценарій обговорюється неформально і стає дедалі реальнішим, з огляду на наближення виборів у США. Видання уточнює, що за Росією можуть визнати Крим та всі території, окуповані нею протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти Україну до НАТО.



Водночас видання The New York Times повідомляє, що Україні не запропонують вступити до НАТО на саміті у липні. Автори статті пояснили, що лідери альянсу не мають бажання приймати у блок нову країну, яка за договором про колективну безпеку втягне їх усіх у найбільший сухопутний конфлікт у Європі з 1945 року.



Суспільство



Окупаційна адміністрація «ДНР» за підтримки російських кураторів намагається налагодити водопостачання окупованих територій із різних джерел. Одним із них став канал «Дон-Донбас», але поки його ресурсів не вистачає. Перша черга каналу виводиться зараз із річки Дон. Вона забезпечить близько 30% споживачів на окупованій території Донеччини. Однак наразі другу чергу каналу не будують. У «ДНР» сподіваються на часткове подання води зі старого каналу для усього регіону «Сіверський Донець — Донбас».



В Україні до територіальних центрів комплектування (ТЦК) почнуть викликати чоловіків, які досягли 25-річного віку, щоб оновити облікові дані.



У Харкові запроваджено аварійні відключення електрики внаслідок технологічної аварії. Без електроенергії залишаються 550 тисяч абонентів у Харківській області, з них близько 330 тисяч — у Харкові.



Бойові дії



У невизнаному Придністров'ї (Молдова) заявили про атаку безпілотника на військову частину в Рибницькому районі, за шість кілометрів від кордону з Україною. Стверджується, що метою атаки була станція радіолокації. Їй завдані незначні пошкодження, жертв немає. Паралельно у ЗМІ поширили заяву губернатора проросійського молдавського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул. Вона стверджує, що Гагаузія оголосить про незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися із Румунією.



У тимчасово окупованій Горлівці внаслідок ранкових обстрілів постраждали семеро людей.



Окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя. Спочатку завдали два ракетних удари, а за сорок хвилин — вдарили знову по тих самих місцях, коли туди прибули рятувальники та поліцейські. Пошкоджено щонайменше три багатоповерхові будинки, щонайменше 10 приватних будинків. Загинуло троє людей, 13 – доправлені до лікарні, з них 4 перебувають у тяжкому стані. Внаслідок обстрілів постраждала також промислова та торговельна інфраструктура.



Через нічний обстріл Покровська розбомблено та ущент зруйновано офіс медичної організації «Лікарі без кордонів». Ніхто із працівників не постраждав.



За даними українського аналітичного проекту DeepState, на Авдіївському напрямку російських військових відкинуто біля Невельського. При цьому сили РФ просунулися у Бердичах та проводять штурмові дії у бік Семенівки та Уманського.



Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє , що російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку.



Щонайменше шість літаків російських окупантів знищено та вісім пошкоджено внаслідок атаки на російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області, яку здійснила Служба безпеки України спільно з військовими та Силами оборони.



Близько 156 тисяч квадратних кілометрів території України поки потенційно небезпечні через можливе замінування внаслідок збройного вторгнення Росії. Це приблизно 26% загальної площі України, що дорівнює площі деяких інших держав світу, наприклад, Греції.



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