Более четверти территории Украины нуждается в разминировании: это превышает площадь Греции и эквивалентно половине Италии

Около 156 тысяч квадратных километров территории Украины пока потенциально опасны из-за возможного заминирования вследствие вооруженного вторжения России. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины

Отмечается, что это примерно 26% общей площади Украины, равной площади некоторых других государств мира, например, Греции.

«Ежедневно от взрывных устройств, оставленных государством-агрессором, погибают и получают ранения как саперы, так и мирные жители, в частности, дети и старики», — говорится в сообщении.

Напомним, за март текущего года в результате инцидентов с применением мин и взрывоопасных остатков войны в Украине погибли 10 человек и 18 получили ранения. Семеро жертв были работниками сельского хозяйства, сообщает Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине.