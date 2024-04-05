25-летних мужчин начнут вызывать в ТЦК для обновления учетных данных — Генштаб ВСУ

С целью обновления учетных данных в территориальные центры комплектования (ТЦК) начнут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возраста. Об этом сегодня сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что граждане этой возрастной категории должны будут предоставить свои личные данные, пройти медицинский осмотр и оформить соответствующие военно-учетные документы.

«Граждане, достигшие 25-летнего возраста, подлежат снятию с воинского учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных», — говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что президент Украины подписал Закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе"», которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на военном учете призывников.

«Со вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов», — говорится в сообщении.