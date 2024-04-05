Украину не пригласят в НАТО летом нынешнего года — NYT

Украина не получит приглашение вступить в Североатлантический альянс в июле текущего года. Фото: ArmyInform

Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле. Об этом сообщает издание The New York Times.



В публикации говорится, что представители блока сходятся во мнении относительно того, что Украину не пригласят стать членом альянса на мероприятиях, приуроченных к 75-летию НАТО.



Авторы статьи пояснили, что у лидеров альянса нет желания принимать в блок новую страну, которая по договору о коллективной безопасности втянет их всех в крупнейший сухопутный конфликт в Европе с 1945 года.



Собеседники издания сообщили, что против приема Украины в альянс по-прежнему выступают США и Германия. Они считают необходимым выполнение определенных условий Киевом перед началом переговоров о вступлении. При этом перспективу поражения Украины в конфликте с Россией в статье называют «все более реальной» на фоне нежелания представителей Республиканской партии в Конгрессе США поддержать пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов.



Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер напомнил, что последние два месяца были тяжелыми для ВСУ. Он отметил, что в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.