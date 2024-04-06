Донецк под обстрелом: есть раненые, повреждена котельная

В оккупированном Донецке с утра 6 апреля под обстрелом оказались несколько районов города.



В группировке «ДНР» также заявили, что в результате артиллерийского обстрела ночью повреждена котельная в Куйбышевском районе.

Здание, генерирующее и вспомогательное оборудование получили серьезные повреждения, заявили в оккупационной администрации.

Никто из персонала котельной не пострадал. Однако на Кремлевском проспекте утром ранен мужчина. В многоквартирном доме по проспекту Кремлевскому повреждены кровля, перекрытие, остекление. В здании больницы № 21 разбиты окна.



Серия «прилетов» была в Кировском и Петровском районах. На улице Шевченко ранена женщина.



Также под обстрелом оказался поселок шахты Абакумова.