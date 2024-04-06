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Донецк под обстрелом: есть раненые, повреждена котельная

06 апреля 2024, 14:30

Донецк под обстрелом: есть раненые, повреждена котельная

В оккупированном Донецке с утра 6 апреля под обстрелом оказались несколько районов города.

В группировке «ДНР» также заявили, что в результате артиллерийского обстрела ночью повреждена котельная в Куйбышевском районе. 

Здание, генерирующее и вспомогательное оборудование получили серьезные повреждения, заявили в оккупационной администрации. 

Никто из персонала котельной не пострадал. Однако на Кремлевском проспекте утром  ранен мужчина. В многоквартирном доме по проспекту Кремлевскому повреждены кровля, перекрытие, остекление. В здании больницы № 21 разбиты окна.

Серия «прилетов» была в Кировском и Петровском районах. На улице Шевченко ранена женщина. 

Также под обстрелом оказался поселок шахты Абакумова.

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