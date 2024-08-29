На терриконе в районе Михайловки в Покровском районе украинские военные дроном сбили флаг РФ

Бойцы ВСУ дроном сбили флаг России на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении. Видео опубликовал украинский офицер с позывным «Алекс» в своем телеграм-канале.

По его словам, этот террикон находится на подконтрольной противнику территории, однако никакие силы и средства войска РФ не способны туда подтянуть из-за контроля высоты украинскими дронами.

«Сама по себе высота является важной и главное не допустить оборудования там огневых позиций врага», — подчеркнул военнослужащий.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23:00 28 августа воинские подразделения армии РФ продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и в районе Угледара.