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Главное за день: Росармия пытается взять Угледар в кольцо. БПЛА атаковали нефтебазы в РФ

28 августа 2024, 23:40

Главное за день: Росармия пытается взять Угледар в кольцо. БПЛА атаковали нефтебазы в РФ

Политика

Литва передала Украине погрузчики, системы борьбы с беспилотниками, складные кровати и другую военную помощь в рамках очередного оборонного пакета.

Общество

В Торецке осталось около двух тысяч человек. Оккупанты каждый день пытаются пройти диверсионными группами.

В Покровске до конца недели еще будут работать банки. Однако с понедельника в городе останутся только банкоматы. В Покровске до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

Сотрудникам ТЦК разрешили стрелять на поражение. Решение было принято после того, как ночью 27 августа во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОГТЦК и СП. Неизвестный открыл огонь, ранение получил старший солдат.

Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Боевые действия

В американском Институте изучения войны сообщили, что украинские силы отбили утраченные позиции юго-западнее города Кременная Луганской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись в районе Серебрянского леса вблизи Кременной.

По данным аналитиков DeepState, армия РФ пытается с флангов атаковать город Угледар Донецкой области. В последние дни оккупанты активизировались на двух участках – западнее села Павловка и возле села Водяное. Таким образом росармия пытается обойти Угледар и взять его в кольцо.

Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска, ранены три человека. Повреждены помещения городской администрации.

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, пострадали девять человек. Повреждены гаражный кооператив, СТО, админздания, профтехучилище. Взрывной волной и обломками повреждено более 230 автомобилей.

В Селидово из-за обстрела ранены два человека. Авиация РФ скинула авиабомбу на частный сектор Измайловки : под завалами дома погибла семья: родители 45 и 53 лет, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под завалов дома достали спасатели.

Агенты «АТЕШ» совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ и соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем и Бердянском.

Утром 28 августа БПЛА впервые атаковали Кировскую область РФ. Целью стала нефтебаза в городе Котельнич, загорелись два резервуара. Ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, пожар вспыхнул на территории комбината «Атлас».

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