Главное за день: Зеленский рассказал про «план победы». Оккупанты приближаются к Покровску

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря Курской операции, которая началась в начале августа и продолжается сейчас, российские оккупанты не смогли оккупировать территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей.



Общество



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС в России заявил, что случаи военной активности вблизи Курской АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность. Он сообщил, что видел следы атак БПЛА, передают российские СМИ.



В оккупированном Донецке ищут подрядчика, который украл деньги, оставив несколько кварталов без воды. Рядом с «администрацией» района разрыт грунт, там должны были обустроить водовод. Однако работы остались невыполненными.



В Селидовской, Кураховской и Константиновской громадах Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа с 27 августа. Изменили комендантский час и в прифронтовом Покровске. Ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.



Фигуранта дела об убийстве Рассела Бентли отпустили из-под ареста. По информации WarGonzo, военного отпустили под поручительство. Всего в деле об убийстве американского «военкора» четыре фигуранта. В июне родственницы двух из них записали видеообращение к Путину. Они пожаловались на предвзятость следствия.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российские войска оккупировали поселок Птичье Донецкой области. Также захватчики продвинулись в городе Новогродовка и его окрестностях, поселке Пивничное, селах Карловка, Мемрик, Красный Яр и Михайловка на Донетчине.



Бойцы 46-ой отдельной аэромобильной бригады в своем неофициальном телеграм-канале сообщили, что росармия захватила Новогродовку.



Россия не снимает войска с Покровского направления из-за Курской операции, а наоборот сосредотачивает там свои усилия. Известно, что около 30 тысяч солдат ВСРФ переброшены на Курщину. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По состоянию на 27 августа ВСУ взяли под контроль 1294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов в Курской области.



В ночь на 27 августа российские войска атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе, всего — 91 средство воздушного нападения. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 60 БПЛА. Погибли четверо людей, 16 — получили ранения.



В результате удара по гостинице в Кривом Роге три человека погибли, без вести пропавшим остается еще один человек. Спасатели продолжают работать на месте атаки.



Россияне обстреляли Марганец из РСЗО «Град», погиб 65-летний мужчина, разрушен гараж. В Славянске в ходе обстрела повреждены АЗС, три легковых автомобиля и здание гостиницы.



Группировка «ДНР» заявила о ранении трех жителей оккупированной территории Донецкой области. Все трое — жители Горловки.



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