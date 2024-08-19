Стеклянные глаза прифронтового города. Как в Донецкой области восстанавливают окна после обстрелов

Совсем скоро окна установят в домах. Фото: Новости Донбасса

Более 40% жилого фонда Покровска повреждены из-за ракетных обстрелов с начала полномасштабного вторжения. Это вывод комиссии по обследованию Покровской городской военной администрации. Чтобы помочь жильцам восстановить жилье, власти работают по нескольким направлениям. Одно из них — сотрудничество с международными благотворительными организациями. Например, американские партнеры из Global Empowermant Mission (GEM) в рамках оконной программы осуществили замену оконных конструкций в 138 многоквартирных домах.



Несмотря на близость линии фронта и массовую эвакуацию населения, партнерство продолжается. Недавно очередная партия металлопластиковых окон прибыла для жителей Динасового поселка. Специалисты GEM выполняют не только доставку, но и устанавливают окна в квартирах. Журналисты «Новостей Донбасса» узнали, как это происходит. Подробности читайте в нашем репортаже.



Примечание. Этот материал мы начали создавать в начале августа, еще до объявления эвакуации из Покровска.



Новые окна после ракетного обстрела

Северную часть Покровска называют Динасовым поселком. Здесь расположен крупный завод по производству огнеупорного кирпича. С начала его существования вокруг начали строить жилье. От названия завода пошло название поселка. Сейчас здесь много домов частного сектора и целый микрорайон многоэтажек.



Зеленая и уютная местность, где во дворах полно детей, к сожалению страдает от ракетных обстрелов именно из-за близости к стратегическому объекту. Поэтому большинство домов стоят с закрытыми фанерой окнами. Есть квартиры, в которых нет ни одного уцелевшего окна. Однако благодаря международным благотворителям люди имеют возможность восстановить свое жилье.

Фура с окнами быстро переезжает от дома к дому. Фото: Новости Донбасса

К одному из дворов поворачивает большая фура. На стекле машины логотип GEM. Местные уже ждут возле своих подъездов. Для людей это не абы какое событие, ведь чтобы установить одно металлопластиковое окно надо выложить до двадцати тысяч гривен. А если окон несколько, то это вообще нереальная сумма.



Ирина Дударева — жительница одного из многоквартирных домов. Женщина рассказывает, что после очередного ракетного обстрела, произошедшего в начале января этого года, в ее квартире пострадали все окна.



«От взрывной волны у нас вылетело четыре окна и балконный блок. Временно мы закрыли их плитами USB, потому что устанавливать новые окна очень дорого. Я многодетная мать и лишних сто тысяч гривен в семье нет. Как-то пережили зиму, а недавно узнали об этой программе от старшей дома. Позвонили в контакт-центр и вот имеем новые окна», — говорит Ирина.

Ирина Дударева — жительница одного из многоквартирных домов. Фото: Новости Донбасса

Женщина отмечает, что подрядчики, с которыми сотрудничает благотворительная организация GEM, выполнили свою работу по установке окон очень качественно. У нее нет никаких нареканий. Даже откосы не оставили без внимания.



В Покровске активно работает Комитет самоорганизации населения. Есть инспекторы, которые закреплены за районами города. В каждом многоквартирном доме есть человек, который коммуницирует с властью от имени жителей. Старшая одного из дома, Нина Шевченко, рассказывает об алгоритме обращений.



«Когда происходит обстрел, ко мне обращаются жильцы дома и говорят, какие у них проблемы. Чтобы зафиксировать разрушения, надо каждому лично звонить в Контакт-центр. Операторы фиксируют заявки, затем они обрабатываются и обращения добавляются в оконную программу. В нашем доме еще зимой пострадали восемь квартир. Сегодня людям установят новые окна»,— объясняет Нина.

Старшая одного из дома, Нина Шевченко, рассказывает об алгоритме обращений. Фото: Новости Донбасса

Тем временем фура переезжает от двора ко двору. Грузчики с помощью жителей быстро разгружают партию оконных блоков и едут дальше. Сегодня благодаря GEM семь многоквартирных домов Динасового поселка получили 130 новых окон.

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Как возникло сотрудничество

Замена окон происходит в рамках оконной программы, созданной американской организацией Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с Howard G Buffett Fondation (HGBF).

Команда GEM разгружает фуру. Фото Новости Донбасса

На данный момент в Покровске благодаря GEM восстановили около 4000 оконных конструкций в многоэтажках. Сотрудничество длится полтора года, об этом рассказал руководитель гуманитарного штаба Покровской городской военной администрации Дмитрий Ермолович. После каждого обстрела в штаб поступает информация, которую предоставляют инспекторы комитета самоорганизации населения. Они предварительно опрашивают старших домов по количеству поврежденных окон.



«Далее мы формируем заявку и отправляем благотворителям. Примерно через два месяца в Покровск приезжают уже готовые окна. Их развозят по объектам и в течение недели устанавливают. Кроме организации GEM мы начали сотрудничать с чешскими благотворителями "Человек в беде". Они также помогают восстанавливать окна. Еще получаем помощь от общественной организации "Авалист"», — отмечает Дмитрий.

Жителям Покровска привезли новые окна вместо поврежденных обстрелами. Фото: Новости Донбасса

В рамках оконной программы от GEM работает команда монтажников, которую благотворители создали в городе Покровск. Это местные жители, которые устанавливают оконные конструкции в домах людей. Команда предварительно делает замеры, передает их на заводы-производители, где начинается процесс изготовления. Когда окна готовы, их привозят и монтируют.



Дмитрий рассказывает, что в начале войны местные власти искали благотворителей самостоятельно. Сейчас ситуация улучшилась. Есть кластер, объединяющий почти все официальные гуманитарные организации, которые распределяют сферу помощи по территориям. Например, в Покровском районе работают одни благотворители, а в Краматорском уже совсем другие. Периодически они могут меняться.



«Сейчас представители благотворительных организаций обращаются к нам напрямую. И мы очень рады налаживать различные контакты. Но сначала изучаем алгоритмы помощи, определяем, что нужно от местной власти. Далее проект выполняется, а потом мы отчитываемся. У каждого благотворителя свои условия», — констатирует Дмитрий Ермолович.

Скоро окна установят в домах. Фото: Новости Донбасса

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