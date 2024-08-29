За прошедшие сутки войска РФ ударили по двенадцати населенным пунктам Донецкой области

За минувшие сутки полиция Донецкой области задокументировала 2 195 российских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Отмечается, что войска РФ атаковали 12 населенных пунктов области.
«Разрушены 70 гражданских объектов — 36 жилых домов, магазин, нежилые помещения, автомобили», — говорится в сообщении.
На Измайловку российские оккупанты сбросили авиабомбу с модулем УМПК – разрушили частный дом. Погибли четыре человека, среди них — 17-летний парень. Тела членов семьи достали из-под завалов.
Лисовку российские войска накрыли из артиллерии – убили мирного жителя.
Полиция также сообщает, что в Часов Яре в результате удара дрона ранены двое мирных жителей, поврежден частный дом.
Константиновку агрессор обстрелял из артиллерии, травмирован один человек, повреждены три многоквартирных дома, магазин, два авто.
Есть раненый в Щербиновке, повреждены два частных дома.
В Никаноровке в результате артобстрела ранения получили двое гражданских, повреждены три частных дома.
По Мирнограду оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-500 с модулем УМПК – разрушены 20 частных домов и нежилые помещения.
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