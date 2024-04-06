Донецьк під обстрілом: є поранені, пошкоджена котельня

В окупованому Донецьку вранці 6 квітня під обстрілом опинилося кілька районів міста.



В угрупуванні «ДНР» також заявили, що внаслідок артилерійського обстрілу вночі пошкоджено котельню в Куйбишевському районі.

Будинок, що генерує, та допоміжне обладнання мають серйозні пошкодження, – заявили в окупаційній адміністрації.

Ніхто із персоналу котельні не постраждав. Проте на Кремлівському проспекті вранці поранено чоловіка. Там у багатоквартирному будинку пошкоджено покрівлю, перекриття, скління. У будівлі лікарні №21 розбиті вікна.



Серія «прильотів» була у Кіровському та Петрівському районах. На вулиці Шевченка поранено жінку.



Також під обстрілом опинилося селище шахти Абакумова.