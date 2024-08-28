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Нардеп Безуглая рассказала, как российские войска прорвались в Новогродовку и Селидово

28 августа 2024, 19:58

Нардеп Безуглая рассказала, как российские войска прорвались в Новогродовку и Селидово

Карта DeepState Карта DeepState

Подразделения российской армии в течение трех дней сумели оккупировать город Новогродовку и ведут бои внутри Селидово. Продвижение состоялось по построенной линии фортификаций, в которой якобы не было украинских бойцов. О возможных причинах потерь на Покровском направлении народный депутат Марьяна Безуглая 28 августа рассказала на своей странице в Facebook.

Безуглая объяснила, что несколько дней назад посетила фортификации ВСУ в Селидово — городе на Донбассе, в котором до вторжения проживало около 20 тысяч человек. То, что она увидела, а также предыдущие события, дали ей возможность объяснить, почему так «быстро» была потеряна Новогродовка и почему противник направляется в сторону Покровска. По мнению нардепа, основная причина — просчеты военного командования, которое не наладило оборону данного отрезка.

«Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней. Окопы перед Новогродовкой были пустыми», — написала она.

Нардеп описала ситуацию, которая сложилась, по ее мнению, под Покровском и перечислила угрозы.

Во-первых, между Новогродовкой и Селидовом построили линию фортификаций, которые почему-то стояли пустые. Основание для такого вывода — пустые блиндажи и окопы, в которых побывала Безуглая в Селидово. Также она заявила, что не видела военных в городе, даже — бойцов теробороны.

«Я прошла под землей и вышла в поле. За полем уже были русские. Больше никого не было», — говорится в заметке.

Во-вторых, нардеп обратила внимание на отстранение от должности командира 31 механизированной бригады, недовольство бойцов этой ситуацией и появление новых подразделений на линии соприкосновения. По ее словам, прибыли «неосведомленные подразделения» — и это возможная причина ухудшения ситуации под Покровском, Торецком. Также она предупреждает, что аналогичные события могут произойти и под Угледаром.

Безуглая завершила описанием Покровска, из которого выезжают и гражданские, и военные, и опустевшего Селидово. При этом заявила, что обеспокоена «фрагментацией фронта» и «преступными ротациями».

На момент публикации материала командование Сухопутных войск и 31-й бригады не комментировали сообщение Безуглой.

Ранее сообщалось, что войска РФ прорвали укрепление украинских военных в Новогродовке на пути к Покровску.

Напомним, по заявлению украинских военных, российские войска захватили Новогродовку в Донецкой области.

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