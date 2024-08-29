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«Бои носят исключительно жесткий характер»: Сырский прокомментировал сложную ситуацию на Покровском направлении

29 августа 2024, 19:58

«Бои носят исключительно жесткий характер»: Сырский прокомментировал сложную ситуацию на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. Об этом сообщил сам Сырский.

По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме.

«Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника. Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного Яра и Красного Яра, непосредственно в Новогродовке, ниже в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск», – отметил Сырский.

Главком ВСУ заявил, что в таких условиях главная задача – усилить оборону украинских войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств.

«Собственно решению этих вопросов и была посвящена моя работа», – резюмировал он.

Напомним, что армия РФ продвинулась в Новогродовке, Торецке и Михайловке Донецкой области.

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