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Армия РФ продвинулась в Новогродовке, Торецке и Михайловке Донецкой области — DeepState

29 августа 2024, 11:59

Армия РФ продвинулась в Новогродовке, Торецке и Михайловке Донецкой области — DeepState

Отмечено продвижение российских войск в некоторых населённых пунктах Донецкой области. Карта DeepState Отмечено продвижение российских войск в некоторых населённых пунктах Донецкой области. Карта DeepState

По состоянию на 23:00 28 августа воинские подразделения армии РФ продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и в районе Угледара. Об этом сообщает ресурс DeepState.

Отмечается, что вчера российские военные в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке.

На Торецком направлении войска РФ продвинулись непосредственно в Торецке и возле Пантелеймоновки.

На Угледарском направлении российские военные продвинулись возле Угледара и Павловки.

Ранее сообщалось, что россияне сейчас контролируют примерно 40 процентов города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. В случае полного захвата данного населенного пункта, оккупанты могут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.

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