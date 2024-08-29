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Главное за день: Продвижения росармии на покровском направлении. В РФ вторые сутки горит нефтебаза

29 августа 2024, 23:26

Главное за день: Продвижения росармии на покровском направлении. В РФ вторые сутки горит нефтебаза

Общество

За главу Антимонопольного комитета и экс-начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко внесли залог на сумму 30 миллионов 280 тысяч гривен. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде внесения залога на эту сумму. Кириленко должен был внести залог не позднее пяти дней с момента избрания меры пресечения.

Китай усложнит доставку дронов с 1 сентября. Их будет запрещено пересылать обычными посылками, а только коммерческими грузами. Украинские военные в соцсетях уже бьют тревогу: поставлять китайские FPV на фронт станет гораздо сложнее, а подавляющее большинство отечественных дронов собирается целиком из китайских комплектующих.

Боевые действия

Россия попытается отвоевать часть Курской области, которую контролируют украинские военные, однако пока Кремль сосредоточен на оккупации украинского Покровска. Об этом сказал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по вопросам национальной безопасности.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее интенсивные бои - на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного Яра и Красного Яра, непосредственно в Новогродовке, ниже в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

В 24-ой Отдельной механизированной бригады ВСУ сообщили, что бои в Часов Яре продолжаются, основная часть города контролируется украинскими силами. Линия фронта проходит по каналу Северский Донец – Донбасс. В военно-аналитическом ресурсе DeepState тоже заявили, что российские военные захватили лишь 8 процентов территории Часов Яра.

По данным газеты The Wall Street Journal, один из первых переданных Украине истребителей американского производства F-16 потерпел крушение.

Пять жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов за сутки 28 августа.

Армия РФ из ствольной артиллерии ударила по центру города Константиновка Донецкой области, четыре женщины получили ранения. В Украинске в ходе обстрела получили ранения два человека. В Славянске после обстрела частично пропал свет.

В Киеве ночью прогремели взрывы, сбитый беспилотник упал среди домов. Обломками повреждены окна и двери квартиры на 6 этаже жилого дома, загорелась беседка в коттеджном городке.

В Ростовской области России продолжается пожар на нефтебазе «Атлас» в Каменском районе, который 28 августа атаковали украинские ударные беспилотники. Этой ночью там произошла разгерметизация одного из трех горящих резервуаров, загорелся четвертый.

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