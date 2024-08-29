В понедельник, 26 августа, один из первых переданных Украине истребителей американского производства F-16 потерпел крушение. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.



По предварительным данным, самолет не был сбит, хотя инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела российскими войсками. Скорее всего, отметил собеседник издания, причиной катастрофы стала ошибка пилота.



The Wall Street Journal отмечает, что Воздушные силы Украины не подтвердили крушение и статус пилота. Пентагон переадресовал вопросы в украинские ВС для комментариев.



WSJ отмечает, что недавно Украина получила шесть истребителей F-16.



Накануне президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил, что 26 августа F-16 сбили «некоторые ракеты» в ходе российской атаки. Про потери он не сообщал.



Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что 26 августа во время боевого задания погиб луцкий летчик Алексей Месь. Известно, что у Меся был позывной «Мунфиш». Ранее сообщалось, что летчик с таким позывным проходил обучение на F-16 в США.



Позднее Полищук отредактировал свой пост в Facebook, удалив информации о гибели Меся. Однако информация об этом сохранилась в истории изменений.