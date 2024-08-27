«ДНР»: Трое жителей Горловки пострадали от обстрелов

Группировка «ДНР» заявила о ранении трех жителей оккупированной территории Донецкой области. Все трое — жители Горловки.



Утверждается, что в Центрально-Городском районе города ранения средней степени тяжести получили 74-летняя женщина, 55-летний мужчина, также пострадала 55-летняя женщина.



Повреждены семь жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Кроме того, повреждения получили два легковых автомобиля в Горловке.



Как сообщалось, российская армия за 26 августа обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области