Росіяни з ранку до ночі завдають ударів по Харкову: є постраждалі

Окупаційна армія РФ сьогодні, 7 квітня, цілісінький день обстрілює Харків. Внаслідок атак четверо людей дістали поранень. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, росіяни обстріляли кілька районів міста, через ці атаки постраждали троє жінок та цивільний чоловік.



«45-річний чоловік зазнав осколкових поранень. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 роки діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці», — написав він.



Синєгубов зазначив, що росіяни завдали ударів по центральному парку та промисловій зоні. Пошкоджено будинок та горів гараж.



Станом на 13:44 армія РФ знову атакує місто.



Раніше ми писали, що російські окупанти 7 квітня вкотре обстріляли Харків. Відомо, що троє людей поранені.