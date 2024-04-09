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Росія наступає на Часів Яр за тактикою подвійного удару — BILD

09 квітня 2024, 13:15

Росія наступає на Часів Яр за тактикою подвійного удару — BILD

Росія: тактика подвійного удару на Часів Яр. Фото: BILD Росія: тактика подвійного удару на Часів Яр. Фото: BILD

Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який вивчив маневри ЗС РФ під Часовим Яром за останні 10 днів (на карті).



За словами Рьопке, тактику подвійного удару (double push) Росія застосовувала і раніше під час захоплення українських міст та сіл. Вона полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому та фронтальних ударах.

«У битві за Часів Яр російські війська намагаються реалізувати свою успішну (Авдіївка, Бахмут, Новомихайлівка тощо) тактику подвійного удару: кліщі з півночі та півдня плюс прямий штурм міста зі сходу», — пише Рьопке.

Напрям ударів ЗС РФ по Часовому Яру згідно з аналізом DeepState

Раніше «Новини Донбасу» розбиралися, яке значення Часів Яр має у військовому плані для російських окупантів і чому армія РФ так намагається його захопити.

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