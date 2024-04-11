Війська РФ вдарили по Миколаєву: є жертви та постраждалі

Російські війська сьогодні, 11 квітня, вкотре атакували Миколаїв. Відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.



Повітряна тривога у місті почалася о 12:01, а за пів години пролунав відбій.



За словами Кіма, у результаті атаки росіян, за попередньою інформацією, 2 людини загинули, 4 — поранені.



Оновлено. Внаслідок російського удару по Миколаєву загинули четверо людей і щонайменше п'ять постраждали. Про це повідомили Сили оборони півдня України.



Внаслідок удару балістичної ракети пошкоджено промислові об'єкти, житлові будинки та автомобілі.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 10 квітня обстріляла Донецьку область. Унаслідок атак двоє мирних жителів дістали поранення.