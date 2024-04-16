Ще 49 людей евакуювали з Донецької області

З Донецької області 16 квітня евакуювали 49 людей. Вони вирушили до Рівненської та Львівської областей. Там їх зустрінуть координатори та нададуть усю потрібну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Донеччини Вадим Філашкін.



Рішення про евакуацію для себе прийняли жителі Красногорівки, Курахового, Торецька, Краматорська, Українки та Новогродівки. Серед евакуйованих - 15 дітей та 5 осіб з інвалідністю.



Філашкін нагадав, що обстріл громад області не припиняється і перебувати там небезпечно. Він закликав жителів області евакуюватись.