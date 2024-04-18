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Мобілізованого росіянина, який відмовився воювати, у кайданках силоміць посадили на борт в Україну — ЗМІ

18 квітня 2024, 22:39

Мобілізованого росіянина, який відмовився воювати, у кайданках силоміць посадили на борт в Україну — ЗМІ

8 квітня у 48-річного мобілізованого Євгена Лєскова, який страждає на цілу низку захворювань, зафіксували гіпертонічний криз. Про це пише ASTRA з посиланням на його дружину Вікторію.

За словами Вікторії, її чоловік ще минулого року намагався відмовитися від участі у війні в Україні: «Згоден був на тюремний термін».

15 квітня його з іншими військовими зачинили в казармі в/ч 24776 в Уссурійську, відібрали документи та приставили військову поліцію, а 17 квітня у кайданках силоміць заштовхали до автобуса до аеропорту. Євген повідомив дружині, що 19 квітня його та інших відмовників нібито відвезуть до Ростова, а потому – в Україну.

Пара виховує трьох дітей.

 

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