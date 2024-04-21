Россияне ударили по Украинску из РСЗО: есть жертва, повреждены жилые дома

Российские оккупанты утром 21 апреля обстреляли Украинск Донецкой области с помощью реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В результате попадания средства поражения вблизи дома погибла женщина 82-летняя. Кроме того, получили травмы разной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет», — говорится в сообщении.



Также повреждены 6 многоквартирных жилых домов.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



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