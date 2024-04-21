Росіяни вдарили по Українську з РСЗВ: є жертва, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти вранці 21 квітня обстріляли Українськ Донецької області реактивною системою залпового вогню «Смерч». Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Внаслідок влучення засобу поразки поблизу будинку загинула 82-річна жінка. Крім того, дістали травми різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років», — йдеться у повідомленні.



Також пошкоджено 6 багатоквартирних житлових будинків.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що росіяни атакували Селидівську громаду Донецької області.