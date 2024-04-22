Главное за день: «Сложный период» в конце весны. РФ захватила Новомихайловку?

Политика



Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит «очень скоро» после завершения его одобрения в Конгрессе.



С середины мая в Украине будет достаточно сложная ситуация, однако она не будет катастрофической. Об этом в интервью ВВС сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.



Общество



Немецкий производитель стройматериалов Knauf, которого ранее обвинили в причастности к строительству нового жилья в оккупированном Мариуполе, сообщил о планах передать российский бизнес местным менеджерам.



Мариупольцы, потерявшие из-за войны жильё, до сих пор вынуждены самостоятельно искать себе место жительства. Как сообщает Мариупольский горсовет, в заброшенном детском саду на бульваре Шевченко поселилась женщина. Рядом находится могила ее родителей, погибших во время блокады города. Их так и не перезахоронили.



Боевые действия



Росийские войска обстреляли Красногоровку в Донецкой области. В результате атаки погибла 70-летняя женщина. Также в Марьинской громаде авиаудару подверглась Максимильяновка — информация о пострадавших не поступала.



Оккупанты трижды обстреляли Селидовскую громаду, один человек пострадал, также повреждены дома и здания критической инфраструктуры.



Россияне атаковали телевышку в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, жертв нет. В регионе есть перебои с сигналом цифрового телевидения.



Село Новомихайловка на Марьинском направлении Донецкой области почти полностью оккупировано войсками РФ. Это следует из информации о продвижении российских войск на карте украинского проекта DeepState.



Кроме этого, по данным проекта, российские войска смогли еще продвинуться в поселке Очеретино Донецкой области и занять большую часть населенного пункта.



На этой неделе Россия начала выводить из Нагорного Карабаха войска, которые называла «миротворческими силами» и может направить в Украину, пишет немецкий BILD.



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