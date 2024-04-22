Головне за день: «Складний період» наприкінці весни. РФ захопила Новомихайлівку?

Політика



Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн стверджує , що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає «дуже скоро» після завершення його схвалення у Конгресі.



Із середини травня в Україні буде досить складна ситуація , проте вона не буде катастрофічною. Про це в інтерв'ю ВВС повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.



Суспільство



Німецький виробник будматеріалів Knauf, якого раніше звинуватили у причетності до будівництва нового житла в окупованому Маріуполі, повідомив про плани передати російський бізнес місцевим менеджерам.



Маріупольці, які втратили через війну житло, досі змушені самостійно шукати собі місце проживання. Як повідомляє Маріупольська міськрада, у покинутому дитячому садку на бульварі Шевченка оселилася жінка. Поруч знаходиться могила її батьків, які загинули під час блокади міста. Їх так і не перепоховали.



Бойові дії



Російські війська обстріляли Красногорівку на Донеччині. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Також у Мар'їнській громаді авіаудару зазнала Максимільянівка – інформація про постраждалих не надходила.



Окупанти тричі обстріляли Селидівську громаду, одна людина постраждала, також пошкоджено будинки та будівлі критичної інфраструктури.



Росіяни атакували телевежу у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті, жертв немає. У регіоні є перебої із сигналом цифрового телебачення.



Село Новомихайлівка на Мар'їнському напрямі Донецької області майже повністю окуповане військами РФ. Це випливає з інформації про просування російських військ на карті українського проекту DeepState.



Крім цього, за даними проекту, російські війська змогли ще просунутися в селищі Очеретине Донецької області та зайняти більшу частину населеного пункту.



Цього тижня Росія почала виводити з Нагірного Карабаху війська, які називала миротворчими силами і може направити в Україну, пише німецький BILD.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.