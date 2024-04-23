В некоторых городах Донецкой области сегодня сократят подачу воды: причина

В четырех городах Донецкой области сегодня, 23 апреля, будет отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«23 апреля с 12:30 будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Как только работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме», — написал он.



По словам Филашкина, сейчас продолжаются аварийные ремонтные работы на магистральном водопроводе d 1400 мм на участке между 2-м и 3-м подъемом Второго Донецкого водопровода.



Ранее мы писали, что в Луганской области частично будет прекращена подача воды по причине ремонтных работ на водоводе.