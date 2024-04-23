У деяких містах Донеччини сьогодні обмежать подачу води: причина

У чотирьох містах Донецької області сьогодні, 23 квітня, не буде водопостачання. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«23 квітня з 12:30 буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Щойно роботи буде завершено, водопостачання буде відновлено в повному обсязі», — написав він.



За словами Філашкіна, зараз тривають аварійні ремонтні роботи на магістральному водогоні d 1400 мм на ділянці між 2-м і 3-м підйомом Другого Донецького водопроводу.



Раніше ми писали, що на Луганщині частково буде припинено подачу води через ремонтні роботи на водоводі.