Окупована частина Луганської області частково залишилася без води

Сьогодні, 30 квітня, в деяких окупованих населених пунктах Луганської області не буде водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, яке контролюється окупантами, Луганськвода.



Через порив 30.04.2024 припинено подачу води Зорінським водоводом, зокрема, у місті Зорінськ, також у селищах — Кипуча, Комсомольський, Байрачки, Софіївка та Замківка.



«Очікуваний час відновлення колишнього режиму подачі води 01.05.24», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що у чотирьох містах Донецької області 23 квітня не було водопостачання.