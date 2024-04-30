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Окупована частина Луганської області частково залишилася без води

30 квітня 2024, 14:53

Окупована частина Луганської області частково залишилася без води

Сьогодні, 30 квітня, в деяких окупованих населених пунктах Луганської області не буде водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, яке контролюється окупантами, Луганськвода.

Через порив 30.04.2024 припинено подачу води Зорінським водоводом, зокрема, у місті Зорінськ, також у селищах — Кипуча, Комсомольський, Байрачки, Софіївка та Замківка.

«Очікуваний час відновлення колишнього режиму подачі води 01.05.24», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у чотирьох містах Донецької області 23 квітня не було водопостачання.

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