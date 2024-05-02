Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: Подробиці

Наслідки атаки у Смоленській області. Кадр із відео

Сьогодні вночі, 2 травня, безпілотники вкотре атакували енергетичні об'єкти у Росії.



Міноборони РФ стверджує, що їм вдалося знищити та перехопити 12 українських безпілотників. З них п'ять — над територією Брянської області, один — над територією Курської області, один — над територією Білгородської області, два — над територією Ростовської області та три — над територією Краснодарського краю.



Відомо, що в Краснодарському краї БПЛА намагалися атакувати Афіпський НПЗ.



Український безпілотник також атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в південно-східній частині Смоленської області, повідомив губернатор регіону Василь Анохін. Очевидці викладають відео пожежі, яка почалася після атаки.

Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: є влучання https://t.co/GF3oN54XqQ pic.twitter.com/BmQP5MwJV3 — Новини Донбасу (@novostidnua) May 2, 2024

Також атаці безпілотників піддалася Орловська область. Губернатор Андрій Кличков повідомив про пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури. За його словами, через це у декількох домогосподарствах почалися проблеми з електропостачанням.



У Курській області були пошкоджені лінії електропередач у селищі Понирі.