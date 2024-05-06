Росія оголосила у розшук Авакова, Клімкіна, Данилова та Гройсмана

У Росії оголосили у розшук колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова. Про це пишуть російські видання із посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ Росії.

Зазначається, що його оголошено у розшук за статтею Кримінального Кодексу Російської Федерації.

Також росіяни оголосили в розшук колишнього голову Міністерства закордонних справ України (з 19 червня 2014 року по 29 серпня 2019 року) Павла Клімкіна та 16-го прем'єр-міністра України (з 14 квітня 2016 року по 29 серпня 2019 року) Володимира Гройсмана. Крім того, МВС Росії оголосило у розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Нагадаємо, у суботу, 4 травня, стало відомо, що в російський розшук оголошено чинного та колишнього президентів України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.