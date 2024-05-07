Близько половини із запущених РФ північнокорейських ракет вибухнули в повітрі — Костін

Голова Офісу генерального прокурора України Андрій Костін повідомив , що майже половина північнокорейських ракет, які запускає Росія протягом зими 2024 року, не долетіли до мети, тому що вибухнули в повітрі.

Відомо, що Україна вже досліджувала уламки 21 із майже 50 ракет.

Також повідомляється, що відсоток відмов північнокорейської зброї виявився високим.

«Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули у повітрі; у таких випадках уламки не було знайдено», - розповів Генпрокурор України.

Костін також повідомив інформагентству, що прокурори продовжуватимуть розслідування використання цих ракет.

Крім того, Офіс генпрокурора все ще з'ясовує, чи Пхеньян відправив інструкторів для спостереження за запуском балістичних ракет росіянами.