Російські війська увійшли до села Уманське на захід від Авдіївки та встановили там прапор СРСР — BILD

Про просування окупаційних військ РФ територією селища Уманське повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.



У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 45 атак ЗС РФ в районах 10 населених пунктів, серед яких і село Уманське.



За інформацією німецького аналітика Рьопке, після окупації Авдіївки українські війська тримали оборону на захід від міста на лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке.



Наприкінці березня ЗС РФ прорвали цю лінію та просунулися на захід. ЗСУ зайняли оборону у наступних селах на захід, перше з яких Уманське. Тепер російські війська увійшли й до нього. На пам'ятнику загиблим у Другій світовій війні, окупанти встановили червоний прапор СРСР із серпом та молотом.

Німецьке видання BILD опублікувало фото, на яких, ймовірно, війська РФ зайшли в селище Уманське і встановили там прапор СРСР. Фото: BILD

«Російська окупаційна армія прорвала українську лінію оборони на захід від Орлівки й встановила радянський прапор у центрі Уманського. Південна та західна частини села, зважаючи на все, поки залишаються під контролем української армії. Частина кадрів свідчить про запеклі атаки на українські окопи на схід від Уманського та відхід українських військ на захід північною стороною озера в межах села», — пише Рьопке.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали, що на південь від Очеретиного окупаційні війська РФ просунулися поблизу Новопокровського.