Болгарія вимагає від «Газпрому» €400 млн компенсації за припинення постачання газу

Болгарія вимагатиме від «Газпрому» компенсацію збитків у розмірі €400 млн за припинення постачання газу. На цій голоси міністрів енергетики Болгарії Володимир Малинов, – пише офіційний канал Міністерства енергетики України.



Малинов нагадав, що Росія перестала давати газ болгарській компанії Bulgargaz ще в квітні 2022 року, після того, як Болгарія відмовилася платити Росії за постачання газу лише в рублях.



Сума збитків становить близько 400 млн євро. Як повідомляє Володимир Малинов, якщо претензія не буде задоволена добровільно в короткостроковій перспективі, Bulgargaz подає арбітражну справу до Міжнародного арбітражного суду в Парижі.



У лютому 2024 року міністр оборони Болгарії Тодор Тягарев пообіцяв, що невдовзі Україні надсилатимуть нову військову допомогу , зокрема, обіцяні БТР.