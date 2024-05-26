В Харькове спасатели спустя 16 часов потушили пожар в гипермаркете

Россияне атаковали Харьков 25 мая. Фото: Игорь Клименко

В Харькове спасатели потушили пожар в строительном гипермаркете «Эпицентр», который был атакован российскими войсками в субботу, 25 мая. Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



По информации министра, огонь распространился на более чем 13 тыс. кв. м.





«Российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими», — отметил он.





На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы, установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается.





Глава МВД подчеркнул, что потерявшие связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102.



Ранее мы писали, что 25 мая российские оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами. По состоянию на 23:00 известно о пяти погибших, 39 пострадавших, еще 17 человек считаются пропавшими без вести.