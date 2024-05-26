У Харкові рятувальники через 16 годин загасили пожежу в гіпермаркеті

Росіяни атакували Харків 25 травня. Фото: Ігор Клименко

У Харкові рятувальники загасили пожежу в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», який атакували російські війська в суботу, 25 травня. Понад 16 годину тривала ліквідація пожежі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



За інформацією міністра МВС, вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.





«Російський обстріл забрав життя 12 людей, ще 43 травмовані. 16 людей вважаються зниклими безвісти», — зазначив він.





На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, які вже звернулися до поліції, відібрані біологічні зразки, встановлені особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл продовжується.





Глава МВС підкреслив, що ті, хто втратив зв'язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.



Раніше ми писали, що 25 травня російські окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами. Станом на 23:00 відомо про п'ятьох загиблих, 39 постраждалих, ще 17 людей вважаються зниклими безвісти.