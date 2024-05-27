Готував захоплення Красногорівки: СБУ затримала агента російського ГРУ

Затриманий агент ГРУ РФ. Фото: СБУ

СБУ затримала агента військової розвідки Росії, який відстежував пункти дислокації українських військ, які обороняють місто Красногорівка на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Найбільше росіян цікавили координати бойових позицій артилерії та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвіддані були потрібні РФ для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення міста та подальше просування на Курахівському напрямку.

Щоб виявити пункти базування Сил оборони України, ГРУ РФ залучила свого агента – місцевого різнороба. Під виглядом виконання підсобних робіт він обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників. Після розвідувальних вилазок фігурант повертався додому, щоб відзвітувати про них окупантам через анонімний чат у месенджері.

СБУ своєчасно викрила російські плани, затримала інформатора та провела комплексні заходи щодо убезпечення позицій українських військ.

Фігурант перебував у прямому зв'язку з кадровим співробітником ГРУ. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки. Військова розвідка Росії дистанційно завербувала чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що СБУ затримала інформатора російської розвідки, він шпигував за ЗСУ у «найгарячіших» точках Донбасу.