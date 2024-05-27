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РФ вдарила по Лиману ракетою та авіабомбами: постраждали дві жінки

27 травня 2024, 13:43

РФ вдарила по Лиману ракетою та авіабомбами: постраждали дві жінки

Сьогодні вранці, 27 травня, російська армія атакувала Лиман Донецької області за допомогою ракети та трьох керованих авіаційних бомб. Внаслідок ударів постраждали дві жінки. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов, повідомляє Суспільне Донбас.

«Двоє цивільних осіб отримали легкі поранення склом, вони на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені будівлі, ще розбираємо завали. В комунальні заклади влучання», — зазначив він.

Крім того, Журавльов додав, що пошкоджено 20 багатоквартирних будинків.

Раніше ми писали, що 26 травня о 22:50 російські окупаційні війська авіаційною бомбою УМПБ Д-30 вдарили по місту Селидове Донецької області.

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