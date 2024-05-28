Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16: перші з'являться до кінця року

Бельгія анонсувала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, а перший літак має прибути до кінця року. Така підтримка потрібна, щоб зупинити Володимира Путіна. Про це повідомила міністерка закордонних справ Хаджа Лахбіб у програмі Matinale на каналі Bel RTL.



Глава бельгійської дипломатії уточнила, що це зобов'язання буде закріплено в угоді, яку підпишуть 28 травня у Брюсселі з нагоди візиту до столиці Президента України Володимира Зеленського.



Як зазначається, минулого року Бельгія приєдналася до «коаліції F-16» разом із Нідерландами, Данією та Норвегією, щоб надати Києву серію винищувачів-бомбардувальників. Спочатку зобов'язання Бельгії обмежувалися навчанням, технічною та логістичною підтримкою, проте восени минулого року уряд країни пообіцяв поставити кілька літаків.



Окрім того, Бельгія передасть боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.



Раніше ми писали, що цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії надалі надавати всебічну підтримку протягом 10-річного терміну дії угоди.