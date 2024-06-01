На Донеччині російські війська пошкодили дитячий садок, поранено 5 осіб

Збройні сили РФ скинули дві авіабомби на Мирноград Донецької області. Вони обстріляли дитячий садок. Внаслідок цього постраждали п'ять мирних жителів, повідомляє Національна поліція.

«Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді… Учора, 31 травня, близько 22.10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". П'ятеро цивільних осіб отримали поранення», — повідомили у поліції.

Уточнюється, що постраждали троє чоловіків віком 22, 38 та 39 років та дві жінки — 40 та 68 років.



«У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції», — розповіли правоохоронці.



Раніше в поліції показали наслідки російських атак на Донеччині за добу.

