На Донетчине 2 июня ограничат потребление электроэнергии: когда будут выключать свет

В Донецкой области 2 июня будут применяться стабилизационные графики отключений электричества. Они будут действовать с 00:00 до 5:00 и с 18:00 до 24:00. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Лимитов хватит на обеспечение 80% от потребности области. Поэтому в это время будут применяться графики отключения света», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что стабилизационные отключения проводятся для сохранения энергетической системы Украины. Из-за российских атак разрушено 80% тепловой и гидрогенерации, именно для спасения энергосистемы от масштабных аварий вводятся стабилизационные отключения.



Ранее мы писали, что с 1 июня в Украине действует новый тариф на электроэнергию для населения. Кабинет министров Украины установил его в размере 4,32 грн/кВт-ч (с НДС), что на 64% больше предыдущего тарифа 2,64 грн/кВт-ч (с НДС).