На Донеччині 2 червня обмежать споживання електроенергії: коли вимикатимуть світло

На Донеччині 2 червня будуть застосовуватися стабілізаційні графіки відключень електрики. Вони діятимуть з 00:00 до 5:00 та з 18:00 до 24:00. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Лімітів вистачить на забезпечення 80% потреби області. Тому в цей час будуть застосовуватись графіки відключення світла», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що стабілізаційні відключення проводяться для збереження енергетичної системи України. Через російські атаки зруйновано 80% теплової та гідрогенерації, саме для порятунку енергосистеми від масштабних аварій вводяться стабілізаційні відключення.



Раніше ми писали, що з 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення. Кабінет міністрів України встановив його у розмірі 4,32 грн/кВт-год (з ПДВ), що на 64% більше за попередній тариф 2,64 грн/кВт-год (з ПДВ).