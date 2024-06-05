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Сбербанк России рассказал о начале роботы на оккупированном Донбассе

05 июня 2024, 11:34

Сбербанк России рассказал о начале роботы на оккупированном Донбассе

Во временно оккупированном Луганске, Донецке и Мариуполе скоро могут появиться банкоматы российского подсанкционного Сбербанка — в ближайшие дни десять банкоматов в этих городах начнут работать. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 июля на захваченных территориях Донбасса будет функционировать 50 банкоматов. В частности, в июне Сбербанк планирует запустить три «полноформатных отделений» в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей. Также в июне начнут работать 16 мобильных офисов.



«Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка СберБанк Онлайн, запустим продукты для юрлиц», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, Сбербанк обещает появиться в оккупированных городах Херсонщины и Запорожской области.  

Важно отметить, что Сбербанк России находится под санкциями Украины и западных стран.

Ранее мы писали, что во временно оккупированных городах Украины появятся отделения подсанкционного российского банка ВТБ. В частности, в июле два отделения откроют в Луганске, а к концу года планируют открыть в Мариуполе и Донецке.

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