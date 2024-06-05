Сбербанк Росії розповів про початок роботи на окупованому Донбасі

У тимчасово окупованому Луганську, Донецьку та Маріуполі скоро можуть з'явитися банкомати російського підсанкційного Сбербанку — найближчими днями десять банкоматів у цих містах почнуть працювати. Про це повідомили у пресслужбі банку.



У відомстві уточнили, що станом на 1 липня на захоплених територіях Донбасу функціонуватиме 50 банкоматів. Зокрема, у червні Сбербанк планує запустити три «повноформатні відділення» у Донецьку та Луганську, а також 13 офісів у партнерській мережі в окупованих містах Донецької та Луганської областей. Також у червні почнуть працювати 16 мобільних офісів.





«Клієнтам будуть доступні всі основні продукти банку: вклади, дебетові та кредитні картки, кредити, встановлення Сбербанк Онлайн, запустимо продукти для юросіб», — йдеться у повідомленні банку.



Крім того Сбербанк обіцяє з'явитися в окупованих містах Херсонщини та Запорізької області.



Важливо відзначити, що Сбербанк Росії знаходиться під санкціями України та західних країн.



Раніше ми писали, що в тимчасово окупованих містах України з'являться відділення російського підсанкціонованого банку ВТБ. Зокрема, у липні два відділення відкриють у Луганську, а до кінця року планують відкрити у Маріуполі та Донецьку.