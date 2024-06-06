В ВСУ рассказали, в направлении каких городов Донетчины россияне пытаются развить наступление

Основные усилия российских войск сосредотачиваются на попытке прорвать оборону ВСУ и развить наступление в направлении городов Покровск, Мирноград и Селидово Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По словам Назара Волошина, это связано с тем, что в районе села Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью армии РФ.

«Ну и, конечно, после Очеретиного они как раз рвутся к магистрали «Покровск-Константиновка». Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации в городах Часов Яр и Красногоровка Донецкой области.