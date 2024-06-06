У ЗСУ розповіли, у напрямку яких міст Донеччини росіяни намагаються розвинути наступ

Основні зусилля російських військ зосереджуються на спробі прорвати оборону ЗСУ та розвинути наступ у напрямку міст Покровськ, Мирноград та Селидове Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами Назара Волошина, це пов'язано з тим, що в районі села Нетайлове ситуація характеризується високою активністю армії РФ.

«Ну і, звичайно, після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі «Покровськ-Костянтинівка». Можливо, вони мають таку мету захопити Покровськ і життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку», – зазначив спікер ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію в містах Часів Яр та Красногорівка Донецької області.