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Ринат Ахметов перешел на украинский язык

14 июня 2024, 20:27

Ринат Ахметов перешел на украинский язык

Ринат Ахметов. Фото: Ринат Ахметов. Фото:

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов теперь делает публичные заявления на украинском языке. Так, во время встречи с Владимиром Мулой, режиссером документального сериала Football Must Go On («Футбол должен продолжаться»), он заговорил не на русском, как ранее, а на государственном.

Владимир Мула вручил Ринату Ахметову награду Sports Emmy Awards за фильм, который рассказывает о выступлениях «Шахтера» в условиях полномасштабной войны в Украине.



В мае Football Must Go On от компании Paramount+ победил в номинации «Документальный сериал». Документальная лента была снята в период участия «Шахтера» в еврокубках сезона 2022/23.

«Новости Донбасса» поговорили с несколькими спортивными журналистами и бывшими работниками «Шахтера». Они говорят, что впервые слышат выступление Ахметова на украинском языке.

После начала полномасштабного вторжения Ахметов нечасто появляется на публике и дает комментарии.

До широкомасштабного российского вторжения Ахметов имел реноме пророссийского олигарха. Особенно активно это проявлялось до 2014 года: он был депутатом V и VI созыва Верховной Рады от Партии регионов, являлся соратником Виктора Януковича.

После оккупации части Донбасса Россией в 2014 году Ахметова связывали с партией «Оппозиционный блок», которая имела пророссийскую риторику.

Из-за российской агрессии Ахметов потерял значительную часть своей бизнес-империи — в первую очередь, заводы и шахты в Донецкой области.

В то же время в оккупированном Донецке русифицировали эмблему «Шахтера» на стадионе «Донбасс Арена». Данный спортивный комплекс построен при непосредственном участии и финансовой поддержке Ахметова. Теперь «Шахтар» стал «Шахтером». Под этой эмблемой «ДНР» создала свой одноименный футбольный клуб.  

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