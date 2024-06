Рінат Ахметов перейшов на українську мову

Рінат Ахметов. Фото: ФК «Шахтар»

Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов наразі робить публічні заяви українською мовою. Так, під час зустрічі з Володимиром Мулою, режисером документального серіалу Football Must Go On («Футбол має продовжуватися»), він заговорив не російською, як раніше, а державною.



Володимир Мула вручив Рінату Ахметову нагороду Sports Emmy Awards за фільм, який розповідає про виступи «Шахтаря» в умовах повномасштабної війни в Україні.





У травні Football Must Go On від компанії Paramount+ переміг у номінації «Документальний серіал». Документальну стрічку зняли в період участі «Шахтаря» в єврокубках сезону 2022/23.



«Новини Донбасу» поспілкувалися з кількома спортивними журналістами та колишніми працівниками «Шахтаря». Вони кажуть, що вперше чують виступ Ахметова українською.



Після початку повномасштабного вторгнення Ахметов нечасто з'являється на публіці та дає коментарі.



До широкомасштабного російського вторгнення Ахметов мав реноме проросійського олігарха. Особливо активно це виявлялося до 2014 року: він був депутатом V та VI скликання Верховної Ради від Партії регіонів, був соратником Віктора Януковича.



Після окупації частини Донбасу Росією у 2014 році Ахметова пов'язували із партією «Опозиційний блок», яка мала проросійську риторику.



Через російську агресію Ахметов втратив значну частину своєї бізнес-імперії — насамперед заводи та шахти в Донецькій області.



Водночас в окупованому Донецьку русифікували емблему «Шахтаря» на стадіоні «Донбас Арена». Цей спортивний комплекс побудований за безпосередньої участі та фінансової підтримки Ахметова. Тепер «Шахтар» став «Шахтером». Під цією емблемою «ДНР» створила свій однойменний футбольний клуб.