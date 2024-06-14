Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Рінат Ахметов перейшов на українську мову

14 червня 2024, 20:27

Рінат Ахметов перейшов на українську мову

Рінат Ахметов. Фото: ФК «Шахтар» Рінат Ахметов. Фото: ФК «Шахтар»

Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов наразі робить публічні заяви українською мовою. Так, під час зустрічі з Володимиром Мулою, режисером документального серіалу Football Must Go On («Футбол має продовжуватися»), він заговорив не російською, як раніше, а державною.

Володимир Мула вручив Рінату Ахметову нагороду Sports Emmy Awards за фільм, який розповідає про виступи «Шахтаря» в умовах повномасштабної війни в Україні.



У травні Football Must Go On від компанії Paramount+ переміг у номінації «Документальний серіал». Документальну стрічку зняли в період участі «Шахтаря» в єврокубках сезону 2022/23.

«Новини Донбасу» поспілкувалися з кількома спортивними журналістами та колишніми працівниками «Шахтаря». Вони кажуть, що вперше чують виступ Ахметова українською.

Після початку повномасштабного вторгнення Ахметов нечасто з'являється на публіці та дає коментарі.

До широкомасштабного російського вторгнення Ахметов мав реноме проросійського олігарха. Особливо активно це виявлялося до 2014 року: він був депутатом V та VI скликання Верховної Ради від Партії регіонів, був соратником Віктора Януковича.

Після окупації частини Донбасу Росією у 2014 році Ахметова пов'язували із партією «Опозиційний блок», яка мала проросійську риторику.

Через російську агресію Ахметов втратив значну частину своєї бізнес-імперії — насамперед заводи та шахти в Донецькій області.

Водночас в окупованому Донецьку русифікували емблему «Шахтаря» на стадіоні «Донбас Арена». Цей спортивний комплекс побудований за безпосередньої участі та фінансової підтримки Ахметова. Тепер «Шахтар» став «Шахтером». Під цією емблемою «ДНР» створила свій однойменний футбольний клуб.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Рінат Ахметов
Інше
українська мова

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:53
У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ
14:42
Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України
12:45
Місто Гірник на Донеччині обстріляли сьогодні вдень
11:13
У Маріуполі російські війська облаштували базу біля житлової забудови. Де вона розташована
10:55
Поранений в окупованій Горлівці співробітник російського телеканалу втратив руку
10:42
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
09:58
Російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області упродовж минулої доби
23:38
Головне за день: РФ застосувала тактику голоду під час облоги Маріуполя. НАТО зобов'яжуть допомагати ЗСУ
19:50
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: один з них помер у лікарні (доповнено)
17:25
СБУ повідомила про підозру заступниці Пушиліна: вона контролює дотримання законів окупантів на Донеччині
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як це вплине на ситуацію на фронті
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Севєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
19:20
В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба
18:39
Обстріл Донецька: на околиці міста загинули 2 жінки та поранена бригада пожежників
17:39
Двох керівників «виборчкомів ДНР» підозрюють у колабораціонізмі
16:32
Петровський район окупованого Донецька потрапив під обстріл: загинула жінка
12:52
Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський
усі новини
22:21
Атака російського аеродрому в Морозовську: ЗСУ могли пошкодити щонайменше 3 літаки
21:47
На батьківщину повернулися ще 14 депортованих українських дітей
20:27
Рінат Ахметов перейшов на українську мову
20:00
Два селища на Донеччині близько місяця залишалися без газу через російські обстріли
19:00
Посадовиця з Маріуполя виплатила собі 3 мільйони гривень зарплати на момент російського вторгнення — прокуратура
18:05
Графіки відключень світла в суботу будуть жорсткішими по всій Україні
17:53
У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ
17:46
Київ та НАТО відреагували на умови Путіна щодо початку «мирних переговорів»
17:15
У Шебекіно Бєлгородської області обрушився під'їзд багатоповерхового будинку: є постраждалі
17:15
Як Словенія чи Ізраїль: Путін зажадав від України територію розміром із цілу країну — Bild
15:39
Путін заявив, що РФ могла вивести війська з Херсонщини та Запоріжжя, але за однієї умови
14:42
Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України
14:01
У Шебекіно вибухнули боєприпаси важкої вогнеметної системи «Сонцепек»: загинули військові РФ
13:48
Сьогодні стабілізаційні відключення світла розпочнуться раніше — «Укренерго»
12:59
Нічна атака на Морозовськ у Ростовській області: дрон влучив в електропідстанцію, все місто без світла та води
12:45
Місто Гірник на Донеччині обстріляли сьогодні вдень
12:01
На Донеччині через російські обстріли знеструмилася шахта: під землею перебувало понад пів сотні працівників
11:58
Пентагон продовжив контракт із Маском щодо використання Starlink в Україні
11:13
У Маріуполі російські війська облаштували базу біля житлової забудови. Де вона розташована
10:55
Поранений в окупованій Горлівці співробітник російського телеканалу втратив руку
усі новини
ВІДЕО
Рінат Ахметов. Фото: ФК «Шахтар» Рінат Ахметов перейшов на українську мову
14 червня, 20:27
Внаслідок обстрілу обрушився під'їзд багатоповерхового будинку у Шебекіно Бєлгородської області Росії. Фото: Baza У Шебекіно Бєлгородської області обрушився під'їзд багатоповерхового будинку: є постраждалі
14 червня, 17:15
Путін висунув умови започаткування мирних переговорів і хоче забрати чотири регіони України. Фото: РБК Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України
14 червня, 14:42
Сьогодні вдень місто Гірник на Донеччині зазнало обстрілу. Фото: Донбас Оперативний/Telegram Місто Гірник на Донеччині обстріляли сьогодні вдень
14 червня, 12:45
Кореспондент російського пропагандистського телеканалу НТВ втратив руку після поранення у Горлівці. Фото: НТВ Поранений в окупованій Горлівці співробітник російського телеканалу втратив руку
14 червня, 10:55
Наслідки обстрілу в Кадіївці. Фото: соцмережі В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
14 червня, 10:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір