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Больше не «Шахтар»: оккупанты изменили эмблему клуба на «Донбасс-Арене»

28 мая 2024, 22:10

Больше не «Шахтар»: оккупанты изменили эмблему клуба на «Донбасс-Арене»

Измененная оккупантами эмблема ФК «Шахтер» на «Донбасс-Арене». Фото: «ДАН» Измененная оккупантами эмблема ФК «Шахтер» на «Донбасс-Арене». Фото: «ДАН»

В Донецке оккупанты на стадионе «Донбасс-Арена» меняют букву в названии футбольного клуба «Шахтер». Об этом стало известно из сообщения местного пророссийского издания «ДАН».

Так, захватчики убрали букву «А» из эмблемы, где есть название клуба на украинском языке – «Шахтар».

24 мая глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что оккупанты занялись «возрождением большого футбола» в захваченном Донецке и созданием фейкового футбольного клуба «Шахтер», который готов профинансировать некий «бизнес».

Ранее в Тик-Токе опубликовали видео с окрестностей «Донбасс-Арены». На нем можно увидеть, что Сад камней – один из лучших когда-то парков Украины – теперь стал пустырем. На кадрах видно, что за ним никто не ухаживает. Сам же стадион заброшен и медленно разрушается.

Напомним, что 26 августа 2023 года Денис Пушилин заявил, что фейковая «ДНР» хочет создать «свой» футбольный клуб «Шахтер».

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