На Донеччині український військовий узяв у полон чотирьох російських окупантів — Сирський

Військовий взяв в полон окупантів. Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що в Донецькій області одному військовослужбовцю вдалося взяти в полон одразу чотирьох російських військових.



«Днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України самостійно взяв у полон чотирьох російських окупантів», — написав він.



Генерал зазначив, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу. За словами Сирського, український військовий заслуговує на нагородження відповідною нагородою.



«Дякую йому та всім іншим захисникам та захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу», — резюмував він.



Раніше Сирський розповів про ситуацію на передовій, зазначивши, що на Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках російські війська проводять активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та захопити важливі ділянки місцевості чи населені пункти, що впливають на стійкість української оборони.



Крім того, за 16 червня російська армія втратила 1080 осіб особового складу.